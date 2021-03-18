رئيس الوزراء يتابع ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارتين والأجهزة المعنية.





وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، أهمية هذا الاجتماع فى الاستعداد منذ اليوم، لعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسى الحالى، والاطمئنان على كل الترتيبات اللوجستية اللازمة.

وشدد مدبولى على أن الدولة لن تدخر جهدًا من أجل تأمين كل الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل، بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أى خطأ أو تقصير يعيق عددا من الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة عقد امتحانات تجريبية للطلاب فى مرحلة الثانوية العامة خلال الشهور السابقة لإجراء الإمتحانات النهائية، بهدف اختبار نظام الامتحانات، مع ضرورة تجهيز البدائل المختلفة لتمكين كل طالب من دخول الامتحان.

وعرض وزيرا التعليم والاتصالات استعداداتهما لعقد الامتحانات، وأكدا أنه سيتم عقد أكثر من امتحان تجريبى، قبل الامتحان النهائى، أولها فى أبريل المقبل.