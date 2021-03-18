الحكومة: حريصون على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مشروعات الوزارة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الدولة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذى يندرج تحت مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وفى ضوء ذلك شدد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات وزارة الاتصالات، سواء كانت تتعلق بخدمات الاتصالات، أو بالخدمات البريدية التى تقدمها الوزارة، ولذا فمن الضرورى التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللتين تتوليان تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.



وكما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية أم قائم بها وحدة محلية، على أن يضم كل مجمع من هذه المجمعات مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيّا، ومكاتب، للشهر العقارى، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلى، ووحدة للتضامن الاجتماعى.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف العمل من أجل توصيل وتحسين خدمات الاتصالات فى هذه القرى المستهدفة، كما تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتبا بريديا بقرى هذه المرحلة، بينما كان من المقرر الانتهاء من تطوير وتجديد نحو 500 مكتب آخر بحلول نهاية العام.



وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بشأن سرعة الانتهاء من تطوير المكاتب فى القرى العادية طبقا لما هو مستهدف بنهاية العام الجاري، كما سيتم التنسيق بشأن القرى الأم التى بها وحدات محلية، بحيث يصبح مكتب البريد ضمن مجمع الخدمات المقرر إنشاؤه فى تلك القرى المستهدفة.