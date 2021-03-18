صور.. وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان تطوير مركز شباب طابا الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار زيارة وزير الشباب والرياضة لطابا لافتتاح عدد من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى استرداد طابا، وتكريم شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها.



وتمثلت أعمال تطوير مركز شباب طابا الجديد إنشاء ملعب خماسي، وتزويد المركز بأحدث الأجهزة الرياضية لصالة الجيم، وصالات أنشطة رياضية، وتأثيث المركز بالكامل.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن اليوم تمر ذكرى عزيزة على كل مصرى بالاحتفال برفع العلم المصرى على طابا، وهو ما يعكس التاريخ المشرف للنضال المصرى من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم الباسلة لعودة كل ذرة من تراب الوطن، إضافة إلى عبقرية المفاوض المصرى فى قضية استرداد طابا باستخدام المواثيق والأدلة بمشاركة مجموعة من التيارات السياسية المختلفة من أجل استرداد الأرض.



ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى حرص الوزارة على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، والعمل على تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة ضمن خطة الدولة الشاملة لتعمير وتنمية سيناء فى شتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.