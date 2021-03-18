شكرى يشارك فى الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي عقد افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس لبحث عمليات حفظ السلام في إفريقيا. أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر".

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