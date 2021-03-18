بيان من وزارة الخارجية المصرية حول سد النهضة رداً على التصريحات الأثيوبية بملء وتشغيل السد دون اتفاق

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الخارجية المصرية منذ قليل بياناً حول سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد التصريحات الأثيوبية الأخيرة بإصرارها على ملء السد وتشغيله حتى ولو لم يتم الوصول إلى اتفاق، وجاءت هذه التصريحات الأثيوبية على لسان وزيري الري والخارجية والأثيوبين في مؤتمر صحفي في أديس أباب أمس الأربعاء 17 مارس، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين السد.

بيان من وزارة الخارجية المصرية حول سد النهضة رداً على التصريحات الأثيوبية

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم على لسان المتحدث الرسمي للوزارة السفير أحمد حافظ، أن هذه التصريحات الصادرة من الجانب الأثيوبي تدل على نيتها بملء السد دون التوصل إلى اتفاق يرضي الدول الثلاثة، مؤكداً أن أثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أن ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تهديداً للشعبين المصري والسوداني، ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي ترفضه مصر، وأضاف أن أثيوبيا تستخدم لغة السيادة في حديثها عن نهر عابر للحدود، وأكد أنه ووفق القواعد الدولية فإن الأنهار العابرة للقارات هي ملكية مشتركة ولا يجوز بأي حال بسط السيادة عليها أو احتكارها.

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وأضاف متحدث الخارجية المصرية أن التصريحات الأثيوبية صدرت في وقت تبذل فيه الكونغو كرئيسة للإتحاد الإفريقي جهوداً لإعادة المفاوضات إلى إطارها الصحيح والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بما لا يضر بدولتي مصر والسودان، وهذا هو نص بيان الخارجية المصرية.