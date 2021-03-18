عاجل.. معهد الفلك يعلن غرة شهر رمضان 13 أبريل

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم الثلاثاء 13 أبريل المقبل وأن عدته ستكون 30 يوماً.





وقال رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضى، فى تصريح اليوم الخميس، إن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة فى الساعة الرابعة و31 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 12 أبريل المقبل "اليوم التالى ليوم الرؤية".

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 11 أبريل المقبل (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ26 دقيقة وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى بقية محافظات جمهورية مصر العربية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 26 و31 دقيقة.

وأشار إلى أنه فى العواصم والمدن العربية والإسلامية سوف يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح ما بين 16 - 46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الاثنين 12 أبريل المقبل المتمم لشهر شعبان الحالى.