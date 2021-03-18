إنفوجراف.. ضوابط التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالتيرم الثانى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يمكن أن تلجأ الوزارة إلى احتساب امتحان الفصل الدراسى الأول كوسيلة لتقييم الطلاب فى الشهادة الإعدادية إذا تعذر أداء امتحان التيرم الثانى فى موعده حال ارتفاع الإصابات بكورونا





ووضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط لامتحانات الشهادة الإعدادية بالتيرم الثانى، ويوضحها الإنفوجراف التالى: وطالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تخفيف مناهج الفصل الدراسى الثانى من على الطلاب خصوصا أن الطالب ليست لديه فرصة حقيقة للتعويض فمن يخفق فى امتحان الترم الثانى فى مادة أو أكثر تضيع عليه فرصة دخول الثانوى العام.

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