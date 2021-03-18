الكشف والعلاج مجانا .. «القوافل الطبية» حياة كريمة للمصريين

جدة - نرمين السيد - تخصصات القوافل الطبية

تضم القوافل الطبية التى يتم إطلاقها بشكل يومى التخصصات الطبية "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية.

علاج مليون مواطن مجانًا بالقوافل الطبية خلال 2020

وقدمت الوزارة، الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و77 ألف مواطن من خلال 1.080 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى 2020.

حيث تم إجراء 156 ألف و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 227 ألفاً و862 ندوة تثقيف صحى، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، وتحويل 13 ألفاً و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

كما تم الكشف الطبى على 93 ألفا و406 مواطنين بمحافظة أسوان، و46 ألفاً و909 مواطنين بأسيوط، و52 ألفاً و803 مواطنين بالإسكندرية، و19 ألفاً و53 مواطناً بالإسماعيلية، و13 ألفاً و945 مواطناً بالأقصر، و12 ألف مواطن بالبحر الأحمر، و74 ألفاً و98 مواطناً بالبحيرة، و68 ألفاً و328 مواطناً بمحافظة الجيزة، و56 ألفاً و596 مواطناً بالدقهلية، و5 آلاف و799 مواطناً بالسويس، و40 ألفاً و656 مواطناً بالشرقية، و9 آلاف و944 مواطناً بالغربية، و43 ألفاً و813 مواطناً بالفيوم، و85 ألفاً و630 مواطناً بالقاهرة.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ42 ألفاً و629 مواطناً بالقليوبية، و51 ألفاً و127 مواطناً بالمنوفية، و54 ألفاً و624 مواطناً بالمنيا، و23 ألفاً و487 مواطناً بالوادى الجديد، و48 ألفاً و312 مواطناً ببنى سويف، و9 آلاف و490 مواطناً بجنوب سيناء، و58 ألفاً و187 مواطناً بدمياط، و32 ألفاً و652 مواطناً بسوهاج، و2954 مواطناً بشمال سيناء، و43 ألفاً و220 مواطناً بقنا، و45 ألفاً و151 مواطناً بكفرالشيخ، و42 ألفاً و206 مواطنين بمطروح.

الصحة: خطة لتوفير قوافل طبية ثابتة فى القرى والمراكز

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تدرس إمكانية توفير الخدمات الطبية عن طريق تواجد القوافل الطبية بشكل ثابت داخل القرى، لتقديم الخدمات الصحية من عيادات وصيدليات.

وذكر مجاهد فى تصريحات تليفزيونية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممثلين من كافة قطاعات الوزارة لمتابعة المنشآت الطبية المستهدف تطويرها فى المبادرة.

حقك تنظمى.. أحدث مبادرات الصحة ضمن القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمى"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، بعد محافظات، وذلك بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين فى تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وصندوق الأمم المتحدة للسكان.