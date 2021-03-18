تطعيم 252 ألف طفل خلال الجرعة الثانية لشلل الأطفال بأسوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة فى أسوان، إن قطاع الصحة بالمحافظة يستعد حاليًا لتطعيم 252 ألفًا و726 طفلًا داخل المحافظة خلال الجرعة الثانية لشلل الأطفال والتى تنطلق خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجارى.





وأضاف حنفى، فى تصريح اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين داخل المحافظة، وتأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة سنوياً؛ للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين؛ لرفع المناعة ضد مرض شلل الأطفال، بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنه يتم التطعيم من خلال 1201 فريق ثابت ومتحرك فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.