هيئة الدواء: تدريب العاملين على التعامل مع شكاوى المواطنين

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى، بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.
وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين لحل شكواهم فى أسرع وقت ممكن.
وأشار المهندس طارق الرفاعى، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى مصر، تتعامل مع الشكاوى التى يتم رصدها عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أنّه يتم رصد واستقبال الشكاوى، والمنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين.
أشاد ممثل منظومة الشكاوى الحكومية بدور هيئة الدواء المصرية فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين ودعم صناعة الدواء فى مصر خاصة فى ظل جائحة كورونا كما أثنى على التفاعل الإيجابى للهيئة مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث أن الهيئة تلقت خلال العام الماضى وحتى مارس الجارى 2510 شكوى تنوعت بين شكاوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وشكاوى للعاملين بالهيئة، وبلغت نسبة إنجاز الشكاوى 84% وجارى دراسة باقى الشكاوى.
يأتى ذلك فى إطار توجه الهيئة نحو تحقيق رضاء المواطنين، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التى تواجههم، وتأكيدا من الهيئة على التزامها تجاه المواطن من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التى تتيح له الحصول على الدواء الآمن والفعال.
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