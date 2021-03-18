صور.. سفير فرنسا يتفقد المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - زار سفير فرنسا فى القاهرة ستيفان روماتيه، على رأس وفد يضم القنصل الفرنسى بالإسكندرية والمستشار الاقتصادى للسفارة، ميناء الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات النقل البحرى.





كان فى استقبال الوفد الفرنسى الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والذى استعرض أهم الفرص الاستثمارية وخطة التحول إلى ميناء ذكى أخضر.

وأكد شاهين، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى حرص ميناء الإسكندرية على توطيد العلاقات مع الموانئ والدول الصديقة لتحقيق النفع المشترك.

وأعرب السفير الفرنسى عن اهتمام بلاده بالمشاركة فى عدد من المشروعات المزمع تنفيذها فى ميناء الإسكندرية، خاصة مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأشار إلى لقاء رئيس مجلس إدارة شركة CMA-CGM ـ إحدى كبريات الشركات والخطوط الملاحية الفرنسية بالرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء.

وأشاد سفير فرنسا خلال جولة تفقدية بالميناء بالرؤية الاحترافية لميناء الإسكندرية، فى مجالات التطوير والتشغيل والحرص على معايير السلامة والبيئة.

وتضمنت الزيارة بحث سبل وأوجه التعاون المشتركة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والموانئ الفرنسية، فى ظل حرص الجانب الفرنسى على المشاركة فى المشروعات الاستثمارية بمصر.

وناقش الجانبان تحقيق الاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المشتركة بين ميناء الإسكندرية وميناء مارسيليا الفرنسى، والتى وقعت فى عام 2019، والتى تشمل تبادل الخبرات والتدريب فى مجال صناعة النقل البحرى.