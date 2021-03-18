وفد بيلاروسى يزور شرم الشيخ ويثنى على الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - رافق المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، الوفد البيلاروسى الذى يزور مصر حالياً فى زيارة إلى مدينة شرم الشيخ، ضمن برنامج الزيارة المهنية التى نظتمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لوفد من بيلاروسيا إلى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون السياحى بين البلدين.





وخلال الزيارة، تفقد أعضاء الوفد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، كما قاموا بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولى وتفقد معمل إجراء تحليل PCR. وقال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إن هذة الزيارة تأتى فى ضوء الجهود التى تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر، كما أنها تأتى ضمن خطة الأنشطة الترويجية التى تحرص الهيئة على تنظيمها للترويج للمقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر وبث رسائل طمأنة لما اتخذته وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية من إجراءات احترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى. وأثنى أعضاء الوفد البيلاروسى على الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة المصرية فى المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وكذلك معايير السلامة الصحية التى يتم اتباعها داخل المطار وصالات السفر والوصول وإجراءات التباعد الاجتماعى. كان أعضاء الوفد البيلاروسى قد قاموا خلال اليومين الماضيين بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، حرصوا خلالها على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بالهرم الاكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم واستمتاعهم بالزيارة. جدير بالذكر أن الوفد البيلاروسى فى زيارة رسمية لمصر عقد خلالها عدة لقاءات رسمية مع الجانب المصرى الحكومى بالقاهرة وتنظيم ورش عمل مختلفة لبحث سبل تنشيط السياحة بين البلدين.

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