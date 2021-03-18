النشرة المرورية : زحام بدائرى المنيب والمرج .. وروض الفرج بديلا لـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص فى نهاية الأسبوع؛ بسبب توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى؛ لقضاء العطلة الأسبوعية، مشيرا إلى أن معدلات السير مساء اليوم تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز، وبعض الأحجام بطريق الجيش فى شارع سوريا للمتجه إلى مناطق كليم، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن، محافظة الغربية تنحصر فيها الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال بسبب توسعة الطريق الدائرى، وخاصة أعلى دائرى الأوتوستراد للمتجه إلى مناطق المنيب وفى الاتجاه الآخر أعلى دار السلام، وأعلى مناطق المرج.

وأشار صابر إلى أن محور 26 يوليو تنحصر فيه الأحجام عند منطقة شارع ناهيا للقادم من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك شارع السودان فى هذا التوقيت.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090" بأن كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.