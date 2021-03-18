إطلاق موقع إلكترونى بالغربية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وأكد وكيل وزارة الصحة، فى تصريح اليوم الخميس، أن تدشين الموقع يأتى فى إطار خطة التحول الرقمى، وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات من ديوان عام المديرية، وإنهاء الطلبات الخاصة بهم المستوفاة بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن الموسسة الطالبة للخدمة أو الطبيب يتمكنا من اختيار الخدمة المطلوبة من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى الخاص بالموقع، مشيرا إلى بعض الخدمات، منها كيفية عمل عقد نقل ومعالجة النفايات الطبية، واستخراج الموافقة البيئية الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة، واستخراج ترخيص تداول النفايات.
وأضاف أن من خلال الموقع يتم معرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وطباعة الطلب المراد تقديمه، وتحميل الاستمارات المراد استيفاءها، والنظام المالى للتعاقدات مع الوحدة، ويقتصر إنهاء الخدمة على تسليم هذه المستندات مستوفاة بالوحدة مرة واحدة.
وناشد وكيل الوزارة جميع طالبى الخدمة سرعة الدخول والتواصل على الرابط الإلكترونى لموقع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة الآتى##ttps://sites.google.com/view/sharkia-waste-disposal/ ## وإتباع الخطوات المطلوبة حتى يتمكنوا من إنهاء الخدمة بكل سهولة ويسر.
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