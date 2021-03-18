إطلاق موقع إلكترونى بالغربية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دكتور هشام مسعود، أن وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قامت بتدشين موقع إلكترونى خدمى للتعريف بوحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتقديم خدمات الوحدة لكافة المؤسسات الطبية غير الحكومية الخاصة، والأطباء والمواطنين بالمحافظة.





وأكد وكيل وزارة الصحة، فى تصريح اليوم الخميس، أن تدشين الموقع يأتى فى إطار خطة التحول الرقمى، وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات من ديوان عام المديرية، وإنهاء الطلبات الخاصة بهم المستوفاة بكل سهولة ويسر.

وأوضح أن الموسسة الطالبة للخدمة أو الطبيب يتمكنا من اختيار الخدمة المطلوبة من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى الخاص بالموقع، مشيرا إلى بعض الخدمات، منها كيفية عمل عقد نقل ومعالجة النفايات الطبية، واستخراج الموافقة البيئية الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة، واستخراج ترخيص تداول النفايات.

وأضاف أن من خلال الموقع يتم معرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وطباعة الطلب المراد تقديمه، وتحميل الاستمارات المراد استيفاءها، والنظام المالى للتعاقدات مع الوحدة، ويقتصر إنهاء الخدمة على تسليم هذه المستندات مستوفاة بالوحدة مرة واحدة.

وناشد وكيل الوزارة جميع طالبى الخدمة سرعة الدخول والتواصل على الرابط الإلكترونى لموقع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة الآتى##ttps://sites.google.com/view/sharkia-waste-disposal/ ## وإتباع الخطوات المطلوبة حتى يتمكنوا من إنهاء الخدمة بكل سهولة ويسر.