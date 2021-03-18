فيديو: كريستين باسم.. صاحبة صوت ملائكى تحلم بالغناء أمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - تأمل الفنانة الصغيرة صاحبة الصوت الملائكى، كريستين باسم إبراهيم، الطالبة بمدارس السلام الحديثة بأسيوط، فى الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يتسنى للعالم كله سماع صوتها.





وحصلت كريستين، صاحبة الـ13 عاما، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الغناء، حيث تم تكريمها اليوم من رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكى، ومحافظ أسيوط.

وفى فيديو نشرته رئاسة الطائفة الإنجيلية على "فيسبوك" قالت: "حلمى أغنى قدام الرئيس السيسى، علشان مصر كلها تسمعنى".

وكان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد زار مدارس السلام بمحافظة أسيوط، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى، اليوم الأربعاء، فى مستهل جولته الرعوية لعدة محافظات بصعيد مصر.

وبدأ رئيس الإنجيلية، بزيارة مدرستى السلام المتطورة والسلام للغات بمحافظة أسيوط، وتفقد سير العمل بجميع المراحل التعليمية للمدرستين، مشيدًا بمستوى التحصيل العلمى للطلبة ومستوى الأداء للمعلمين.

وتعد مدارس السلام من أقدم المدارس التابعة للطائفة الإنجيلية، إذ تأسست فى القرن التاسع عشر، وتخرج منها عدد من الشخصيات التاريخية والمؤثرة فى التاريخ المصرى منهم استر فهمى ويصا، وألكسان باشا أبسخرون.

كما زارها العديد من الوزراء والمسؤولين المصريين والأجانب، وبها متحف للآثار له دور كبير فى إثراء الحياة الثقافية للطلاب، ويتجاوز عدد طلاب المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى وكنائسها أكثر من 30.000 طالب، وتخرج المدرسة كل عام أوائل على مستوى المحافظة، وفى عام 2016 تخرج منها الأول على مستوى الجمهورية للثانوية العامة.