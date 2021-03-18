وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار طابا الدولى لبدء زيارتها الميدانية فى إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى ال 32 للمحافظة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانياً، حيث إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت بمحافظة جنوب سيناء يوم 16 من شهر فبراير الماضى. يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و"بورسعيد" التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى "السويس وأسوان" والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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