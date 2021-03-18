صور.. أندريه زكى: نسعى فى مدارسنا لبناء مواطن قادر على النهوض بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الخميس، عصام سعد، محافظ أسيوط، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، بمدرسة السلام الحديثة المشتركة للاحتفال بتكريم الأم المثالية والطلاب المتفوقين.





جاء ذلك بحضور القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية.

وتضمن الاحتفال السلام الوطنى وعددًا من الفقرات الاستعراضية الفنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية وزيارة للمتاحف التاريخية بالمدرسة.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته: "نرحب بالضيوف من كل قلوبنا وتشريف سيادتكم يعكس توجه الدولة الدائم بالاهتمام بالتعليم والتنشئة، ونحن فى دولة ما بعد 30 يونيو نشعر بتعميق المواطنة".

وأضاف زكى: "نسعى فى مدارسنا لبناء شخصية مواطن صالح نقدمه للمجتمع المصرى قادر على النهوض بمستقبل مصر".

ومن جانبه قال محافظ أسيوط: "يحظى الشباب فى جميع المجتمعات بالعناية والرعاية أكثر من أى فئةٍ أخرى من فئات المجتمع، لأنهم عماد المستقبل والأمل الذى ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات وحتى الأهل، فالجميع ينظر للشباب على أنهم الطريق لتحقيق التقدم فى جميع مجالات الحياة، فهم يمتلكون الطاقة اللازمة للتغيير، ويستطيعون أن يصنعوا فرقًا حقيقيًّا".

كما شارك بالحضور كل من القس أرنست نادى، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس عادل عبد المسيح، رئيس مجمع أسيوط، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

كما كان فى استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية والضيوف والوفد المرافق، وإيمان زاهى ولسن، مديرة مدرسة السلام الحديثة المشتركة.