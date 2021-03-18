وزير التعليم العالي يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. حسن عبد المنعم إبراهيم رئيسًا لجامعة العريش. • د.خالد محمود محمد- نائبًا لرئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة. • د. إبراهيم لطفي محمد أحمد عميدًا لكلية تكنولوجيا تعليم حلوان. • د. محمد السيد شلط عميدًا لكلية زراعة طنطا.

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