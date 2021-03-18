عوض تاج الدين: أطباء مصر نجحوا في الحد من إصابات كورونا

نقل الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع الأطباء بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري.

وألقى تاج الدين، كلمة الرئيس في مقر نقابة الأطباء حيث يقام احتفال بمناسبة يوم الطبيب المصري والتي جاءت نصها على النحو التالي:

أتوجه لكم أطباء مصر على أرض مصر بالتحية والإعزاز لما تقدمونه من المثل والقدوة والعطاء والالتزام والإخلاص والعمل بكل مسئولية لإنقاذ هذا الوطن من المخاطر.

لقد سجل التاريخ عطاء أطباء مصر بلا حدود ويحمل الأطباء مسئولية الإنسان من قبل ولادته من رعاية الأم أثناء حملها وفي ولادته وبعدها، وتحتفل مصر من كل عام في 18 مارس بافتتاح أول كلية طب في مصر، والتي ساهمت في تخريج كوادر على جميع المستويات».

وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن أطباء مصر حققوا نجاحًا كبيرًا في انخفاض وفيات الأمهات في الولادة والأطفال بالسنة الأولى، منوها بأن مصر استطاعت التخلص من الكثير من الأمراض كالملاريا وغيرها، وكذلك التخلص من فيروس سي والإصابة به، كما ساهم أطباء مصر في مختلف المواقع إنجاز المبادرات الرئاسية الناجحة، وكذلك في مواجهة جائحة كورونا، وساهموا في السيطرة على كثير من الإصابات وتقليل انتشار المرض.

وأشار إلى أنه من التضحيات الكبيرة من الأطباء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم بكل كفاءة واحترافية نقل الخبرة الطبية؛ لتقديم أفضل رعاية صحية للإنسان المصري في كل مكان.

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية: نشهد لكم على أرض مصر وكذلك في العالم كله والعالم عربي خاصة على جهود الأطباء في عطائهم العلمي والصحي.

واحتفلت نقابة أطباء مصر اليوم الخميس بيوم الطبيب المصري، حيث يجري الاحتفال به في يوم ١٨ مارس من كل عام.

ويحضر الاحتفال كل من الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.

ويأتي الاحتفال هذا العام تزامنا مع تضحيات الفرق الطبية أثناء مواجهة وباء كورونا، ويقام الاحتفال والمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية.