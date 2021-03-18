مدبولى : مصر من أكثر الدول جفافا وقلقون من التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال كلمته منذ قليل، أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه، أن تصاعد أزمة الشح المائى لعوامل طبيعة وبشرية يرجع إلى زيادة الاستهلاك، مؤكدًا أن هناك مشروعات عملاقة تقام على استغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس.

وذكر أن مصر تعول على مسار عقد المياه "2018 - 2028" لدفع الجهود الدولية من أجل تطوير المفاهيم والمبادئ الساعية لمواجهة التحديات، كما أنها تستمر فى الانخراط لمؤتمر "مراجعة منتصف المدة" المقرر عقدة 2023 من أجل اعتماد البيان المشترك، وأوضح أننا نحرص على التعاون مع مجموعة غير إقليمية لنقل رؤية مصر التى تضمن برنامجا طموحا يخاطب مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة حتى عام 2037 باستثمارات 900 مليار جنيه.