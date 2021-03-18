تدشين منصات التعليم عن بعد.. مدبولى يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للتعليم

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض قيم الاستثمارات المدرجة بخطة وزارة التربية والتعليم للعام المالى الجارى، مضيفاً أن الاجتماع شهد أيضاً عرض مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة للوزارة بخطة العام المالى 2021/2022.
وتضمن مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالى المقبل تخصيص اعتمادات لتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوى العام، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير العملية التعليمية بالمدارس المصرية اليابانية، والاستمرار فى دعم فكرة الفراغات الذكية، فضلاً عن تطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتفوقين STEM، وكذلك شراء تجهيزات الفصول بالمدارس، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد التى بدأ تنفيذها خلال العام المالى 2020/2021.
وتابع المستشار نادر سعد: "اشتمل مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضاً على المبادرات التى تتبناها الوزارة والتى تتمثل فى الدروس الإلكترونية، وبدء إتاحة الشاشات الإلكترونية فى المرحلة الإعدادية، وتدشين منصات التعليم عن بعد، ومبادرة إعادة تأهيل المدارس، فضلاً عن مشروعات وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة "حياة كريمة".
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