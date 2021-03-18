التضامن الاجتماعى: تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعى

جدة - نرمين السيد - وتحدت الطالبة فرحة سالم خير كل الظروف والصعوبات وأصرت على التعليم رغم وصولها إلى سن الـ 14، فابنة قرية الفارسية بمركز إسنا بالصف الثالث الابتدائى، يعمل والدها صيادًا ودخله غير ثابت حيث انه يكسب رزقه يوماً بيوم.

فرحة لديها 7 أخوات وفكرة التعليم كانت مستحيلة فى ظل هذه الظروف، ولكن كانت لديها رغبة قوية فى التعليم وأبيها كان يرفض وزادت هذه الرغبة أثناء ذهابها وإيابها من عملها كصيادة سمك و أقرانها الذين يرتادون المدارس فى هذا الوقت كانوا صوب عينيها، حرمت فرحة من التعليم ولم تلتحق بالدراسة بسبب ظروفها الأسرية وحالتها المادية التى أعاقت أن تتعلم حيث إنها تعمل فى صيد السمك مع والدها وذلك لمواجهة أعباء الحياة التى لا ترحم صغيرا ولا كبيرا.

وأصرت فرحة على التعليم رغم محاولات الإحباط من الظروف المحيطة وأكملت تعليمها بالصف الثالث الابتدائى، ولكن واجهتها صعوبات حيث إن أباها اشترط عليها الذهاب معه للصيد فجرا قبل المدرسة وبدون أى مصاريف تذكر، إلا أنها تغلبت عليها والتحقت بمدرسة الفارسية المجتمعية وخاضت امتحانات عدة واجتازتها بنجاح والآن تسعى لتحقيق حلمها الأكبر كمحامية.

أما التلميذة عيدة العاشقة للتعليم، فقد نشأت بقرية صغيرة، مستوى معيشى منخفض جدا، عانت عيده كثيرًا للالتحاق بالمدرسة، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وذات يوم كان هناك العديد من الأحاديث حول مدرسة سوف تقام بالقرب من منزل عيده المتواضع بقرية حاجر المساوية، القرية المحرومة من جميع الخدمات التى تساعد على حياة كريمة، وسارعت عيده إلى الميسرات، وطلبت منهم مقابلة والدها واقناعه بالمدرسة والتحقت عيدة بالمدرسة وهى فى سن السابعة من عمرها، حيث إن أقرب مدرسة من منزل عيده تتعدى الـ 3 كيلو مترات فكانت مدرسة أبو حسن المجتمعية الملجأ الوحيد لها، إلا أن الظروف الصعبة التى تعانى منها الأسرة جعلت عيده غير منتظمة الحضور فى الصف الأول.

وكانت عيده تصنع حيلًا عديدة لتذهب الى المدرسة فكان والداها يأمرها أن تخرج بالغنم للرعى وهى تحب المدرسة جدًا ،فكانت عيدة تدعى المرض ليتركها والدها بالمنزل، وبعد ذلك تسارع عيدة الى المدرسة بدون علم والدها وتعود الى البيت قبل عودته.

استمر الوضع فترة طويلة بعدها طلبت عيدة من ميسراتها التحدث مع والدها وإقناعه بأن التعليم أهم من أى شىء وأنها تحب المدرسة كثيرًا.

استجاب الوالد لطلب الميسرات ووافق على إرجاع الغنم إلى أصحابها، وعلى انتظام عيدة بالمدرسة وتكريمًا لها تكفلت مؤسسة مصر الخير بتعليمها حتى المرحلة الجامعية، وكانت عيدة وهى فى هذا السن تتحمل مسئولية اخواتها الصغار وكانت عيدة تساعد والدتها بعمل جميع الاعمال المنزلية.

عيدة حاليا فى فى الصف الثانى الأعدادى، وتمكنت من القراءة والكتابة، وأصبحت صاحبة شخصية قوية وجرأة غير معهودة، عيدة فتاة مبهرة ونموذج مشرف، تمتلك ذكاء وسرعة بديهة وتلقائية فطرية، وبعدما كانت مجرد "راعية للأغنام" استطاعت أن تنتصر على الجهل وكسبت معركة العلم وحاليا متفوقة دراسيا، وحلمها أن تصبح معلمة ، لكى تعلم كل البنات اللاتى كن مثلها محرومات من التعليم.

أما مسامح جمال عبدالعزيز، فهو تلميذ بالصف الثالث الابتدائى من قرية الربيعات مركز ديروط محافظة أسيوط، فيقول : "أنا مسامح ولازم أكون مسامح ومعنديش اختيار تانى .. أنا كنت شايف نفسى بصورة سيئة جداً، وده من نظرة الناس ليا أنا متقزم وأطرافى قصيرة جداً.. اعترف أن شكلى غريب عن باقى الأطفال فى سنى".

وتابع مسامح قائلًا:" لم أتوقع أنى أجد لى مكان داخل مدرسة نظرا لحالتى وكمان لأن مفيش فى قريتنا مدارس ..فى يوم جه والدى بخبر تقديم اسمى للمدرسة كان خبر مفاجئ ..أيوه كان فعلاً مفاجئ لأن ماكنتش متوقع أن فيه مدرسة تقبلنى بعدما أتميت 12 سنة، تخيلت نفسى كتير فى أوقات استهزاء وسخرية من زملائى على فى المدرسة، لكن من بداية دخولى المدرسة وجدت معلماتى وزملائى يقبلونى دايماً ويشجعونى وبشارك كل زملائى فى كل الأنشطة وليا دور مهم زى كل زملائى .. أنا بقوم بقيادة اليوم .. وقيادة العرض أو قيادة التخطيط وأشارك فى مجموعات العمل فى المدرسة وبمارس هوايتى وللعلم هوايتى هيا لعبة كرة القدم".

وواصل مسامح حديثه قائلًا:« انا مسامح بشارك زملائى فى الانشطة داخل المدرسة .. علمتنا مدرستنا مفيش أى اختلاف بين البشر سواء فى الشكل أو اللون أو الطول لكن يوجد احترام وتقدير ومشاعر حب مسؤوليات وأدوار وواجبات وحقوق لكل إنسان .. عرفتوا ليه مدرستى جنتى وحياتي.. شكراً معلماتى .. شكراً زملائى .. شكراً مصر الخير لكل ما بتقدميه لقريتنا من خير".