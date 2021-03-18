المكسيك وكندا والسويد يكرمون المشاط و8 سيدات متميزات

جدة - نرمين السيد - جاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذى أقيم بمقر إقامة السفير المكسيكى بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، وبحضور كل من سفير كندا بمصر لويس دوماس، والقائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، الدكتور بر-أكسل فريلينجسدورف، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

شهد الحفل تكريم وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، وعدد من الشخصيات النسائية التى حققت إنجازات غير مسبوقة فى قطاعات عديدة منهم:

منى قوراشى، رائدة فى مجال حقوق المرأة فى مصر وعضو فى التحالف النسائى الدولى.

هبة راشد، المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة مرسال الخيرية والتى كان لها دوراً بارزاً فى دعم القطاع الطبى فى مواجهة فيروس كورونا

الممرضة سعاد السيد عبد الرحيم، رئيس قسم التمريض بمستشفى القطرين بأسوان.

نادين أشرف، مؤسسة صفحة Assault Police Egypt على انستجرام، وهى منصة إلكترونية غير مسبوقة تهدف إلى زيادة وعى الناجيات من التحرش الجنسى حول حقوقهن التى يكفلها لهن القانون.

ميرنا عبد العظيم، مسؤولة بمنظمة الهجرة الدولية حيث تعمل على توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين

روان باسم، العضو المنتدب لشركة "Enpact Egypt" والتى تقود المبادرة لتمكين رواد الأعمال وكذلك من أجل سد الفجوة بين الجنسين.

إيمان رسمى، نموذج ناجح للمرأة فى مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات فى صعيد مصر

مى زين الدين، مؤسسة ورئيسة مؤسسة الحسن

فيما قالت الدكتورة رانيا المشاط: "مشاركة المرأة أمر بالغ الأهمية، ونعلم أنه إذا كان هناك تكافؤ بين الجنسين، فإن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع بنسبة 34٪، لذا مع شركائنا الدوليين نعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف".

وأضافت "المشاط": "أغتنم هذه الفرصة وأهنئ النساء الأخريات اللواتى حصلن على هذه الجوائز المتميزة. سيكون هذا بمثابة دافع لفعل المزيد من أجل السيدات والرجال فى مصر ".

أُنشئت جوائز "رائدات التغيير" تقديراً لمساهمات رواد المساواة بين الجنسين المصريين وجهودهم فى بناء مصر أقوى. تعتبر المساواة بين الجنسين من أولويات السويد وكندا والمكسيك، وتتبنى الثلاث دول سياسات خارجية نسوية. يقام حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة المصرية.

قال القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، بر-أكسل فريلينجسدورف: "نهتم بدمج أصوات النساء فى الخطوط الأمامية للاستجابة لفيروس كورونا المستجد؛ فمن خلال سياساتنا الخارجية النسوية، نبحث عن طرق للتخفيف من عواقب الوباء وتحسين وضع النساء والفتيات، وذلك أيضًا على المدى الطويل حيث نعيد البناء بشكل أفضل حتى تتمكن النساء والفتيات من الحصول على الحقوق والموارد المخصصة لهن".

فيما أكّد سفير المكسيك، خوسيه اوكتافيو تريب، على دعم بلاده للجهود المبذولة للقضاء على الاختلافات الهيكلية والفجوات وعدم المساواة بين الجنسين من أجل بناء مجتمعات عادلة ومزدهرة"، مضيفًا: "النساء فى صميم الكفاح ضد أزمة كورونا العالمية، إنهن يقودن الاستجابة للأزمة الصحية، حيث تشكل النساء ما يقرب من 70 ٪ من القوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية".

وأشار سفير كندا بمصر، لويس دوماس، أن السياسة الخارجية النسوية لبلاده تُوجّه نحو الإجراءات التى تبنى عالمًا أكثر سلامًا وشمولية وازدهارًا، ولا يمكن تحقيق أى من هذه الأهداف دون تمكين النساء والفتيات".