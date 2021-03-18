التعليم: إعلان نتائج الدور الأول للصف الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثانى الثانوى يوم الاثنين المقبل.





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