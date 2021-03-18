رئيس الشيوخ ينعى رئيس تنزانيا

وكانت سامية حسن، مستشارة ونائب الرئيس التنزانى، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الخميس، وفاة الرئيس جون ماغوفولى، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت تنزانيا الحداد 14 يوماً وتنكيس الأعلام فى البلاد، بينما قال زعيم المعارضة زيتو كابوى إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازى فى وفاته.
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