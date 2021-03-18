المركز الثقافى الروسى يحتفل بعيد الأم

جدة - نرمين السيد - وأشار أليكسى تيفانيان، مدير المركز، إلى جهود العاملات الروسيات والمصريات فى دعم أنشطة المركز المختلفة التى تنظم داخل قاعاته أو خارج حدوده.
وأثنى على جهودهن فى تنظيم أيام الثقافة الروسية بالجامعات المصرية المختلفة، حيث تبذل الجهود بتنظيم معارض المطبخ الروسى حيث يستعرض المأكولات الروسية الشعبية ومعارض للمنتجات اليدوية الروسية، وكذلك تنظيم الحفلات التى تقدم فيها الأغانى الروسية الشعبية.
وأكد تيفانيان أن شهر مارس من كل عام هو شهر المرأة حيث احتفل بيوم المرأة العالمى فى 8 مارس ويوم المرأة المصرية يوم 16 مارس ويختتم بعيد الأم فى 21 مارس، وأن المركز يحرص دائماً على الاحتفال بتلك المناسبات فى إطار دعمه لدور المرأة بالمجتمع.
واختتم الحفل بتقديم الزهور والهدايا للعاملات بالمركز الثقافى الروسى فى إطار احتفالية عيد الأم.
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