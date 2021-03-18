مدبولى: قضية المياه تحولت إلى تهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت مسألة المياه أولوية قصوى.





جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها، فى الاجتماع رفيع المستوى حول المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة الذى عقد اليوم الخميس، حيث شدد على أن قضية المياه تحولت إلى تهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب. وشدد مدبولى على أن مصر مستمرة فى الانخراط بجدية فى الإعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2032.

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