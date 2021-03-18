لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة غدًا

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إن المناطق تبدأ من الطالبية حتى ميدان الرماية، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب، وكفر نصار، وكوم بكار، وعزبة جبريل، ومنشية البكارى"من الساعة 10 مساء الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح السبت، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى أمام شارع عتاب.

ومن جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، كما كلف المحافظ كلا من رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشئ الى اصلة و بأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.