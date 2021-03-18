صور.. هالة زايد تفتتح وحدة طب أسرة المراخ فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة المراخ بمدينة طابا، بتكلفة تبلغ 23 مليون، يرافقهما الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى الـ 32 لمحافظة جنوب سيناء.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة للاطمئنان على جاهزيتها لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، حيث تقدم الوحدة خدمات (طب الأسرة، التطعيمات، التثقيف الصحى، أسنان، متابعة الحمل، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تضم مكتب خدمة صحة ومعمل تحاليل ومعمل أمراض متوطنة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن الوحدة تم إنشاؤها بنظام الجيل الثالث للرعاية الصحية والتى تدعم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية عن بعد، كما تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلاً عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تزويدها بماكينات تقييم الخدمات التى يحصل عليها المريض مع تمكينة من الحجز المسبق مع الطبيب المختص.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بمستوى التجيهزات بالوحدة وفقًا لأعلى معايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية وذلك ضمن 23 وحدة ومركز صحة أسرة و8 مستشفيات تشملها منظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء والتى انطلقت بالمحافظة يوم 16 فبراير من العام الجارى.

وأعلنت "زايد" عن تسجيل أكثر من 87% من سكان محافظة جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.