رئيس الوزراء: الملء الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والاتفاقيات الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية المياه تحولت لتهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، موضحا أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، اذاعته قناة إكسترا نيوز، أن العالم يشهد تحديات جسام أبرزها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه، لافتا إلى أنه يجب تطوير المفاهيم والمبادئ لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر متسمرة في الانخراط بجدية في الاعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2023، موضحا أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامجا وطنيا طموحا يخاطب مناحى الحياة كافة .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037: "نسعى لتحسين نوعية وجودة المياه، لافتا إلى أن نصيب الفرد المصرى لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا من المياه".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن نهر النيل يوفر 98% من احتياجات المصريين المائية، متابعا: قلقون من التطورات الأخيرة المتربطة بملف سد النهضة ، ونسعى لاتفاق عادل ومتوازن خلال مفاوضات سد النهضة .

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مفاوضات سد النهضة لم تفض الاتفاق المنشود، لافتا إلى أن اثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعات مصالح دولتى المصب .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الملأ الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الملأ الثانى لسد النهضة يهد بإلحاق أضرار جسيمة لبمصالح مصر والسودان.