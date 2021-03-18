انت الان تتابع تفاصيل خبر يمكنك الآن إليكترونياً إستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين- بوابة دعم مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من الممكن أن تفقد أو تتلف بطاقة التموين خاصتك، لذلك قد اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى إجراءات إليكترونية سهلة لاسترداد أو إستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين بديلاً عن البطاقة المفقودة أو التالفة، وذلك لتقليل المدة الزمنية التي تفقد فيها البطاقة، حيث يتم ذلك من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ويرصد هذا التقرير خطوات تقديم طلب رسمي عبر الإنترنت للحصول على بطاقة بديلة للمفقودة أو التالفة.

خطوات إستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين 2021

يجدر الإشارة إلي ضرورة التأكد من كافة البيانات المطلوب إدارجها داخل الموقع لإتمام العملية بنجاح، وعدم التعرض لإيقاف سريان البطاقة، كما سيتم توضيح ذلك مع بداية دخولك للموقع، والآن يمكنكم معرفة خطوات الحصول على بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين في السطور القادمة؛

قم بالدخول على الرابط الخاص بموقع دعم مصر من خلال الضغط هنا.

ثم قم بوضع رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

ثم إختيار المحافظة المقيم بها.

ثم انقر على كلمة «عرض»، وأجب عن الأسئلة المطروحة لكي يتم الرد على طلبك.

الأوراق المطلوبة لإستخراج بدل فاقد- تالف- لبطاقة التموين

إحضار صورة من البطاقة التموينية خاصتك الحالية.

نسخة من بطاقات الهوية الوطنية (الرقم القومي) لكل من هو مسجل في بطاقة التموين.

يتم إحضار شهادة ميلاد في حالة كان عمر المستلم على بطاقة الهوية أقل من 16 عام ميلادي.

ثم عليك تضمين بطاقة التحويل البنكي.

إرفاق نسخة مصورة من قابس الكهرباء الخاص بمنزلك واكتب رقم الهاتف.

كذلك يجب توافر بعض الشروط لإستبدال بطاقة التموين المفقودة أوالتالفة إلكترونيًا حتى يتمكن المواطن من استلام تلك البطاقة الجديدة إلكترونيًا:

-إثبات صلاحية وسريان البطاقة التالفة لكي تتمكن من إستلام بطاقة جديدة.

-كما أنه سيتم خصم الرسوم مستحقة الدفع على البطاقة من نقاط الخبز التي يتحصل عليها المواطن.

– كما يمكنك الإتصال بخط المساعدة التابع لوزارة التموين على الرقم التالي 91237.

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