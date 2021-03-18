جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" مسار موكب نقل المومياوات أولها خط السير الذى يبدأ من ميدان التحرير وصولًا إلى متحف الحضارات، ويمر بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل، كما تم تطوير ورفع كفاءة الشوارع الواقعة بمسار الموكب الملكى، وإخلاء الشوارع من المارة بمسار الموكب أثناء النقل، وتنسيق ألوان العقارات الواقعة بمسار الموكب. وتضمن الموكب نقل 22 مومياء ملكية محمولة فى توابيت ترجع لعصور الأسر 17 و18 و19 و20، وتضم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات يشمل الموكب "مومياء الملك رمسيس الثانى - الملك سقنن رع - الملك تحتمس الثالث".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. الاستعدادات النهائية لرحلة موكب المومياوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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