سفير مصر بلندن يناقش مع مسؤول بريطانى آفاق التعاون الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت وزارة الخارجية، تطرق الاجتماع إلى آفاق التعاون بين الدول الإفريقية وبريطانيا، وسُبل تعزيز العلاقات البريطانية الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وخاصةً على الأصعدة التجارية والاستثمارية فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقد أعرب السفير المصرى للوزير البريطانى خلال الاجتماع عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين دول القارة وبريطانيا، مؤكداً أهمية متابعة نتائج قمة الاستثمار فى إفريقيا التى استضافتها لندن فى شهر يناير 2020.

وقد أكد وزير الدولة البريطانى حرص بلاده على تقوية وتفعيل علاقاتها مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات، خاصةً فى ضوء ما يجمع بريطانيا والقارة الإفريقية من تاريخ وعلاقات ممتدة.

وقد تطرقت المناقشات خلال الاجتماع أيضاً إلى الدعم التنموى الذى تقدمه بريطانيا إلى الدول الإفريقية وسُبل تعظيم الاستفادة منه، فضلاً عن التعاون القائم بين بريطانيا ودول القارة فى مجال توفير اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.