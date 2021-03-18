صور.. مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت المذكرة التعاون فى مجال التدريب والبحوث والاستشارات وتكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى الاشتراك فى المشروعات البحثية والرسائل العلمية.

وشملت الاتفاقية التعاون فى برامج الأنشطة الطلابية، والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن توقيع مذكرة التفاهم يحقق الإفادة لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذى تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمى.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربى كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات فى مجالات العلوم والبحث العلمى لخدمة الوطن العربى.