حقوق الوطن.. كتاب جديد لوزير الأوقاف

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جدة - نرمين السيد - ويبين الكتاب أن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ، وأن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صميم الاعتقاد الإيمانى، وكل ما يؤدى إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة الانتماء الوطنى إنما يتعارض مع كل القيم الدينية والوطنية.
كما يوضح أن مصالح الأوطان لا تنفك عن عظيم مقاصد الأديان، وأن قضية الوعى بالوطن، وبمشروعية الدولة الوطنية وضرورة دعم صمودها، والعمل على رقيها وتقدمها، أحد مرتكزات بناء الشخصية السوية.
كما يتناول الكتاب عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز الانتماء الوطنى، ومن أهمها فضل الشهادة فى سبيل الوطن، واحترام النظام العام، ودعم المنتج الوطنى، وحقوق المواطنة والتعايش السلمى.
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