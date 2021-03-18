الآثار: الإعلان عن موعد موكب نقل المومياوات الملكية خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إنه سيتم الإعلان عن موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير لمتحف الحضارة خلال ساعات، حيث من المقرر انطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد مع ممثلى الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذى يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفورى فى الحملة الدعائية للموكب.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء فى إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم هذا الحدث الذى يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب عالمى.

جدير بالذكر أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.