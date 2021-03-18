صور..وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مستشفى طابا بتكلفة 36 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ جنوب سيناء، خالد فودة، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير مستشفى طابا المركزى بتكلفة إجمالية تبلغ 36 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى الـ 32 لمحافظة جنوب سيناء.





ورافق الوزيرة خلال الافتتاح الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى المستشفى شملت أقسام الطواريء، والرعاية الطبية العاجلة، والحضانات، وكذلك تزويده بوحدة أشعة مقطعية جديدة، بتكلفة 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية بمختلف التخصصات لأهالى مدينة طابا والعاملين بمجال السياحة وكذلك السائحين الوافدين إلى المحافظة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت بمحافظة جنوب سيناء 16 فبراير من العام الجارى وتشمل 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طبى بالمحافظة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على جاهزيته لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، موضحة أن المستشفى يضم 23 سريرًا بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، و5 عيادات خارجية، وغرفة عمليات مجهزة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، ومعمل تحاليل، مشيدة بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، كما وجهت بسرعة إبرام عقود الصيانة والأمن والنظافة مركزيًا وذلك لاستمرار الصيانة الدورية للأجهزة بما يضمن استدامة العمل بالمنظومة الجديدة.

وتابع: "وجهت الوزيرة خلال جولتها رسالة للمواطنين، دعتهم فيها بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة".

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم: الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، وبورسعيد التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.