العدل تطلق خدمة إصدار الشهادات عن بعد

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة العدل فى تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.





يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمى وتطوير منظومة التقاضى باستخدام تكنولوجيا المعلومات. يذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتى من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كل المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين فى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بمحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين. وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كل أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية. يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية فى العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها تيسيراً على المتقاضين والمحامين فى الحصول على الخدمات التى تقدمها المحاكم.

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