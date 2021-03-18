احتفالًا بيوم الطبيب .. محافظ الفيوم يفتتح وحدة طب الجنين بالمستشفى العام

حضر الافتتاح الدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وزاى تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام وعدد من الأطباء.
أوضحت الدكتورة مرفت أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالاضافة الى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.
وأضافت أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، و4 أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر أول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعى بشمال الصعيد.
وعقب افتتاح الوحدة، تفقد الحضور حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالأطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم فى علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى، لافتًا إلى أن كل فرد بالأطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الأبيض.
وصرح المحافظ أن مهنة الطب إنسانية بالدرجة الأولى، موضحا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التى تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالى الفيوم.
وأكد المحافظ على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسؤولى القطاع الصحى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وفى ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الأطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصرى، مشيدًا بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال الأطقم الطبية كافة، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدى للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لمريض يعانى من مشاكل صحية فى المفاصل، استجابة لطلبه.
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