احتفالًا بيوم الطبيب .. محافظ الفيوم يفتتح وحدة طب الجنين بالمستشفى العام

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية المتخصصة فى المجال الطبى، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.





حضر الافتتاح الدكتورة مرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وزاى تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى الفيوم العام وعدد من الأطباء.

أوضحت الدكتورة مرفت أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالاضافة الى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.

وأضافت أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، و4 أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر أول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعى بشمال الصعيد.

وعقب افتتاح الوحدة، تفقد الحضور حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالأطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم فى علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى، لافتًا إلى أن كل فرد بالأطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الأبيض.

وصرح المحافظ أن مهنة الطب إنسانية بالدرجة الأولى، موضحا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التى تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالى الفيوم.

وأكد المحافظ على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسؤولى القطاع الصحى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وفى ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الأطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصرى، مشيدًا بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال الأطقم الطبية كافة، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدى للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لمريض يعانى من مشاكل صحية فى المفاصل، استجابة لطلبه.