فيديو.. تصوير جوى يوثق الأعمال الجارية بمحور بديل خزان أسوان

جدة - نرمين السيد - وتبلغ تكلفة محور بديل خزان أسوان، 1.956 مليار جنيه، فيما يصل طوله إلى 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع 3 حارات فى كل اتجاه.

ويتكون المشروع من 3 أعمال صناعية "2 كوبرى + نفق" تشمل كوبرى على النيل بطول 2050 مترا، بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى، وأعمال طرق بطول 3.3 كم.

ويتابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرسانى، حيث وجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضى، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

وأشار الوزير إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهــرة – أسوان"، عابرا نهر النيل والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية 2021.