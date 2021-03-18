مصدر أمني يكشف حقيقة إندلاع حريق بإحدي شركات البترول بالإسكندرية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إندلاع حريق هائل بإحدى شركات البترول بمنطقة مرغم بالإسكندرية. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.

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