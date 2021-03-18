قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات غدًا 

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المياه، عن مناطق ابتداء من "الطالبية حتى ميدان الرماية، مساكن الضباط، مساكن الشباب، كفر نصار، كوم بكار، عزبة جبريل، منشية البكاري " لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

كما كلف المحافظ كلا من رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشيء إلى أصله وبأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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