مطرانية ديرمواس تخفض أعداد الحضور بالقداسات

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الإيبارشية: أحبائنا المباركين سلام ومحبة، نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بكثير من المحافظات وبمحافظة المنيا بالأكثر وحرصاً من الكنيسة وخوفاً على صحة أبنائها وبناء على الأنبا أغابيوس، تم خفض عدد المصلين فى القداسات بجميع كنائس الإيبارشية إلى 30 فردا فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الجميع.
وتابع: الرب قادر أن يتقبل صلواتكم المرفوعة أمامه على مذابحه، ويرفع عنا هذا الوباء لتعود الكنائس مفتوحة على الدوام.
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