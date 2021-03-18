فيديو.. أحمد فايق يعرض أول صور لعبوات اللقاح المصرى المضاد لكورونا

وقال الإعلامى أحمد فايق، إن هيئة الدواء المصرية، وافقت على بدء تصنيع اللقاح المصرى المضاد لكورونا، وإنتاج أول عبوات منه لبدء التجارب السريرية، مبينا أن الفريق البحثى القائم على لقاح كورونا المصرى من المركز القومى للبحوث، ويرأسه الدكتور محمد أحمد على.
وأشار إلى أن اللقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا، بدأ العمل عليه بتقنية الفيروس المعطل، مشيرًا إلى أن اللقاح تخطى مرحلة التجارب على الحيوانات وكانت النتائج مبشرة جدًا وتم نشره فى أكبر المجلات العلمية العالمية وتأكد أنه ينتج أجسام مضادة ضد الفيروس.
ولفت إلى أنه ثبت أن اللقاح آمن وفعال بالنسبة للحيوان، ويمنع من الإصابة بفيروس كورونا ويمنع الوفاة من الفيروس، مبينا أنه حال جاءت نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى إيجابية، فإنه لن يكون جاهزا لتطعيم المواطنين به قبل 6 أشهر.
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