إنفوجراف: الشيخ الطيب .. 11 عامًا من العطاء لمشيخة الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - بدأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، العام الثانىَ عشر له فى مشيخة الأزهر الشريف، بعد 11 عامًا أظهر فيها فِكْرُه، وأثمر خلالها زَرْعُه، ومكث فى الأرض أَثَرُه الذى ينفع الناس كُلَّ الناس.





نشأ الإمام الطيب فى القرنة بكنف والده وحفظ القرآن وقرأ المتون العلمية، وحرص منذ صغره على حضور مجالس العلماء والصالحين، وتعلم أصول التربية والسلوك والحكمة فى الطريق إلى الله. تلقى الإمام الطيب العلم فى الأزهر على يد كبار علمائه فى جميع مراحله التعليمية، ثم التحق بمعهد إسنا الدينى ثم بمعهد قنا، كما التحق بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتى تخرج فيها بتفوق عام 1969، وكان تربيته الأول على قسم العقيدة والفلسفة. وتمكن الإمام أحمد الطيب الجمع بين تعاليم المنهج الأزهرى والانفتاح على الثقافة الأوروبية الحديثة فسافر فى مهمة علمية إلى فرنسا لدراسة مناهج العلوم وطرق البحث فى ديسمبر عام 1977، ثم استكمل إجادته للفرنسية وحضر دروس كبار المستشرقين والمختصين فى الفلسفة.

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