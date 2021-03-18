عاجل.. الرئيس السيسى يبحث هاتفيا مع جونسون مستجدات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

وقد أكد رئيس الوزراء البريطانى حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس، لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى ظل الدور الذى تقوم به مصر، لدعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين فى مختلف المجالات، وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

كما أوضح المتحدث الرسمى أنه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطانى عن بالغ تقديره للدور الجوهرى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى، تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها فى دفع المسار السياسى واستعادة مؤسسات الدولة.

تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد الرئيس التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومى، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.