غلق جزئى بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بأبو النمرس لتطوير نظام الإشارات

جدة - نرمين السيد - وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئى بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقه ابو النمرس لمدة 16 ساعة وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 2 من صباح غد الجمعة على أن يكون العمل دون تعطيل الحركة المرورية .
كما نوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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