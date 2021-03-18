رئيس الوزراء الفلسطينى: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة

جدة - نرمين السيد - ثمَّن رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، موقف فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والشعب المصرى لدعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.





وقالت دار الإفتاء المصرية، فى بيان مساء اليوم الخميس، إن ذلك جاء تعقيبًا على كلمة مفتى الجمهورية التى ألقاها فى مؤتمر "بيت المقدس الإسلامى الدولى العاشر" فى فلسطين بمدينة رام الله، الذى عقد افتراضيًّا عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى تعقيبًا على كلمة مفتى الجمهورية "لقد تعودنا فى فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية التى نعتز بها دائمًا ونفتخر، تلك المواقف التى تجسدها القيادة المصرية على أرض الواقع، وسجل لها التاريخ بصمة من نور".

وكان فضيلة مفتى الجمهورية قد أكّد فى كلمته أن مصر قد شاركت عبر تاريخ القضية الفلسطينية بموجب دورها الريادى فى المنطقة وبما تحمله من حب وود للشعب الفلسطينى فى كافة أطوار القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

وشدد "علام" على أن مصر عملت ولا زالت تعمل بقيادة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى على توحيد الجهود وإذابة الفوارق وحل الخلافات بين كافة الفصائل من أجل تقريب وجهات النظر وجمع الشمل وتوحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء المعاناة التى يعانيها الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى يوميًّا بسبب الاحتلال.