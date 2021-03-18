الأنبا تادرس يصلى عشية عيد الصليب ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، مساء اليوم، صلوات رفع بخور عشية عيد الصليب بكنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، حيث أقيمت زفة الصليب فى أرجاء الكنيسة كلها بمصاحبة ألحان الشمامسة.





شاركه فى الصلاة الآباء كهنة الكنيسة بجانب عدد من كهنة الإيبارشية، وفى السياق ذاته ألقى مطران بورسعيد كلمة روحية تحدث فيها عن الصليب، كما قدم فريق الكورال الترانيم الروحية. يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب المجيد مرتين فى السنة، الأول فى اليوم السابع عشر من شهر توت الثانى فى اليوم العاشر من برمهات.

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