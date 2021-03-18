رئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر  

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعًا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلًا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.

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